Nieuwe aanwijzingen in veertig jaar oude verdwijningszaak van "Vatican Girl" Emanuela Orlandi

De verdwijning van Emanuela werd ook in verband gebracht met nog een andere geruchtmakende zaak, het bankroet van de schimmige Banco Ambrosiano, waarvan de Vaticaanse Bank de hoofdaandeelhouder was. In juni 1982 werd topman Roberto Calvi, die Italië was ontvlucht, dood teruggevonden, opgehangen onder een brug in Londen. Meer dan tien jaar later kwam vast te staan dat hij geen zelfmoord had gepleegd, maar vermoord was in opdracht van de maffia en de geheime loge P2.