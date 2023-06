Luc Terlinden (54) volgt Jozef De Kesel (76) op als aartsbisschop

Terlinden is geboren in Etterbeek op 17 oktober 1968 als laatste in een gezin van zeven kinderen. Gediplomeerd in de economische wetenschappen deed hij zijn militaire dienst als reserve-officier.



Na enkele maanden in het onderwijs te hebben gewerkt, begon hij in 1993 aan zijn priesteropleiding, aan het diocesaan seminarie van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Kardinaal Godfried Danneels wijdde hem op 16 oktober 1998 tot diaken in de kerk Notre-Dame du Rosaire van Ukkel en op 18 september 1999 tot priester in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal van Brussel.

Daarna studeerde hij aan l’Accademia Alfonsiana in Rome, waar hij de licentie en het doctoraat in de moraaltheologie behaalde (2001 en 2005). Hij doctoreerde op de bronnen van de moraal, over het moderne individu bij de filosoof Charles Taylor en het geweten volgens kardinaal John Henry Newman.