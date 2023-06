Nieuwe gekoelde hal voor Antwerpse voedseloverschotten: "281 ton eten gered dit jaar"

Op het Kiel in Antwerpen is een grote gekoelde hal in gebruik genomen door Foodsavers. Dat is een project van de stad waar voedseloverschotten van bedrijven en supermarkten verzameld worden. Dit jaar recupereerden en verdeelden ze zo al meer dan 281 ton eten en drinken. "De nieuwe hal bevindt zich vlakbij de voorraadkast van de stad, de vroegmarkt", zegt schepen voor Armoedebestrijding Tom Meeuws (Vooruit).