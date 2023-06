NMBS test nieuwe lay-out van informatieschermen in station van Dendermonde

In de stations van Dendermonde en Nijvel kregen de informatieschermen een nieuw design. "We hebben de reizigers bevraagd en testen nu de nieuwe scherminvulling", zegt Dimitri Temmerman van de NMBS. "Door de nieuwe lay-out kunnen we meer relevante informatie geven over storingen in het treinverkeer, zoals een omleiding of een geschrapte halte". De schermen zelf worden niet vervangen, ze krijgen alleen een nieuwe look.