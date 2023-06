Amerikaanse kustwacht heeft geen hoop meer dat bemanning van Titan nog leeft, OceanGate: "Dit is een extreem trieste tijd"

De Amerikaanse kustwacht bevestigt dat de brokstukken die eerder vandaag gevonden werden, effectief van de vermiste Titan afkomstig zijn. Eerst werd de achtersteven van de duikboot gevonden, later werden ook andere brokstukken aangetroffen.



Alles wijst er volgens vice-admiraal John Mauger op dat de onderzeeër is geïmplodeerd door de hoge druk. Het is nog te vroeg om te zeggen wanneer precies dat is gebeurd. "De sonarboeien hebben de afgelopen 72 uur geen catastrofale gebeurtenissen gedetecteerd", wat impliceert dat de implosie daarvoor plaatsvond.

De kustwacht betuigt haar medeleven aan de betrokken familieleden, en benadrukt dat onderwaterrobots ter plaatse blijven om meer informatie te verzamelen. Het is nog niet zeker of de lichamen geborgen kunnen worden. "Dit is een ongelofelijke meedogenloze omgeving", aldus Mauger.