Nijlen verbiedt kampeerwagens op openbare parkeerplaatsen

Deze maatregel geldt voor kampeerwagens die voor langere tijd een plaats innemen op een openbare parkeerplaats. Bestuurders van kampeerwagens die kort parkeren voor een boodschap of om iets te laden of lossen, kunnen wel nog gebruik maken van die openbare parkings. "Het is natuurlijk niet de bedoeling om mensen die een camper in- en uitladen te beboeten," klinkt het bij Victor De Groof (Open VLD), schepen van Mobiliteit in Nijlen.