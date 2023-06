Noordstation in Brussel toch niet beschermd als monument

In beide gevallen is het uiteraard verplicht om het gebouw in goede staat te behouden. Maar bij bescherming is het in de meeste gevallen verboden om het geheel of een deel af te breken of op een manier te gebruiken die de erfgoedwaarde aantast. Het gebruik van de vrijwaringslijst voor dit soort gebouwen biedt meer flexibiliteit, redeneren de Brusselse ministers.