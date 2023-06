TikTok is de nieuwe dokter Google: hoe betrouwbaar zijn die duizenden gezondheidsvideo's?

We verzamelden enkele duizenden Nederlandstalige video's over thema's als mentale gezondheid, depressie, ADHD, drinkwater of eetstoornissen. Het gaat om populaire video's met gemiddeld duizend views.

Tegelijkertijd onderzochten we ook hoe snel de gemiddelde Vlaamse TikTok-gebruiker geconfronteerd wordt met deze video's. We maakten verschillende nieuwe TikTok-accounts aan op een lege telefoon om het algoritme van TikTok niet te beïnvloeden.



Na amper anderhalve minuut scrollen, kregen we al een video te zien over mentale gezondheid. Populair zijn ook video's over 'succesvol zijn' of 'hoe je discipline kunt kweken'. Na een tijdje ging het dan weer over ADHD. Daarover circuleren veel video's met twijfelachtige uitspraken die we aftoetsten bij experten. (lees hier onze factcheck)