"Een angstaanjagend geluid": minstens 37 gewonden, van wie 4 in kritieke toestand, na vermoedelijke gasontploffing in Parijs

Verschillende getuigen en omwonenden zeggen dat ze een gasgeur hadden geroken en een "grote explosie" hadden gehoord. "Het was een angstaanjagende, luide knal. Ik viel van mijn bureaustoel, net als anderen."

Een andere getuige beschrijft "rook, puin en bladeren die rondvlogen". "We wisten niet of we de straat op moesten gaan of dat er iets zou gebeuren. We wisten niet of het een terroristische aanslag was. Het gebouw aan de overkant vloog in brand en veel ramen barstten."