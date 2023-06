Oorzaak van vervuilde reien gevonden: "Maar oorsprong van olie blijft voorlopig een mysterie"

Als het zo hard regent dat de riolen al het water niet meer kunnen slikken, stroomt het water in de reien. Om ervoor te zorgen de reien niet vervuild worden, passeert het eerst langs een overstortmuur. Dat is een opvangreservoir waar alle vuil in terechtkomt. Maar door een breuk in zo'n muur, is er toch afval en vuil water in de reien terechtgekomen.