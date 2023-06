Ouders van verongelukte Ylena plaatsen SAVE-bord op plek in Merchtem waar hun dochtertje overleed

“Als de chauffeur die Ylena aanreed zich aan de regels had gehouden, had dit ongeval vermeden kunnen worden”, vertelt mama Kim. De man die het meisje aanreed, is een zestigplusser met epilepsie. De zestiger was onwel geworden achter het stuur toen hij Ylena aanreed. “Achteraf is gebleken dat hij eigenlijk al een jaar door de neuroloog medisch ongeschikt was bevonden om te rijden.”