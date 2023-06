23.000 kinderen vieren het einde van het schooljaar op Pennenzakkenrock in Mol, ondanks regen

De 23.000 kinderen die het einde van het schooljaar op Pennenzakkenrock vieren, feesten ondanks het slechte weer gewoon door. De organisatie houdt de regen wel nauwlettend in het oog. Als die te hevig is, kunnen ze de leerkrachten een bericht sturen via BE-Alert om eventueel de kinderen te verzamelen en naar de uitgang te brengen. Mogelijk stopt het festival dan iets vroeger.