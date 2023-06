Persoonsverwarring bij belastingaangifte: "Ik kan het huwelijkscontract van mijn naamgenote zien, mét al hun eigendommen"

Wendy uit Antwerpen vult in 2022 haar belastingaangifte in via Tax-on-Web en checkt haar aangifte van 2021 nog eens voor ze eraan begint. Ze herkent enkele bijlagen niet en klikt ze open. Het is een huwelijkscontract uit 2022 van Wendy uit Brasschaat met dezelfde familienaam als zijzelf. Ze meldt de fout aan de FOD Financiën, maar 8 maanden later is de fout nog altijd niet rechtgezet.

"Omdat ik aan hun huwelijkscontract kon, zag ik ook het rijksregisternummer van mijn naamgenote en haar man", vertelt Wendy. "Ik zag dat ze verschillende eigendommen lieten opnemen in hun huwelijkscontract. Mocht ik te slechter trouw zijn, dan heb ik toch echt wel veel info van deze 2 personen!"