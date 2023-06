Basisschool in Deurne start petitie voor gratis parkeren op straat: "We vinden geen nieuwe leerkrachten"

Aan de Sint-Rumoldusschool in Deurne is geen parking voor het onderwijspersoneel. Daarom moeten de leerkrachten betalend parkeren op straat. “Dat kost ons vier euro per dag en 700 euro per jaar”, zegt Minke Van Hoof, ICT-coördinator in de basisschool. Een mogelijke oplossing voor hen zou een parkeerkaart zijn waarmee ze gratis mogen parkeren. "Bewoners in de buurt hebben die ook. Ik vind ik dat wij die ook zouden moeten krijgen als leerkrachten", zegt Minke.