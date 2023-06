Politie ontdekt drugslab in Sint-Pieters-Leeuw

In Ruisbroek, bij Sint-Pieters-Leeuw, is afgelopen maandag een groot synthetisch drugslaboratorium ontdekt. Het lab was gevestigd in een loods die gelegen is achter een woning.

Speurders vonden een zestal ketels met elk ongeveer 800 liter chemicaliën. Die producten kunnen dienen voor de aanmaak van amfetamines (speed), crystal meth, XTC en MDMA (pure XTC-kristallen). Er werd ook nog 300 kilo grondstoffen gevonden, bestemd voor het produceren van MDMA. De civiele bescherming kwam ter plaatse om de loods te ontmantelen en de producten weg te brengen.