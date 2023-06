Provincie Oost-Vlaanderen wil toch nog rookzones in provinciale domeinen

De provincie Oost-Vlaanderen wil al langer dat er niet gerookt wordt in de provinciale domeinen. Sinds enkele maanden is er al een beperkt rookverbod, wat een positieve evaluatie kende. Dus daarop werd beslist een algemeen rookverbod in te voeren vanaf 1 januari 2024 in alle domeinen, in de publieke zones. Nu neemt het provinciebestuur een volgende stap, want er is sprake van het inrichten van rookzones.