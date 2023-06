Relatiedeskundige Rika Ponnet beantwoordt de vraag van de week: “Wat als een ziekte je relatie overhoopgooit?”

Sinds een maand zijn Marjan en haar partner uit elkaar. “Vier jaar geleden had hij een hersentumor, en kreeg hij chemo en bestralingen. Maar sinds een epilepsie-aanval in februari veranderde hij helemaal. Hij mag voorlopig niet meer met de auto rijden, kreeg twijfels over onze relatie en gedroeg zich ‘wisselend’. Wielrennen met vrienden doet hij wel nog.”

“Nu hij niet meer kan autorijden, ervaart hij de afstand als een probleem, en voelt hij zich een last. Hij beëindigde onze relatie, terwijl ik met het gevoel blijf zitten dat hij door de gebeurtenissen niet meer zichzelf is. Moet ik hem volledig loslaten of niet?”

BELUISTER - Rika Ponnet antwoordt op de vraag van Marjan in "Nieuwe feiten" op Radio 1: