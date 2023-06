Voormalig lid Reuzegom stapt dan toch naar rechtbank tegen Acid na zijn YouTubevideo over zaak-Sanda Dia  

Enkele weken geleden deelde Nathan Vandergunst - beter bekend als Acid - een video op YouTube over het proces-Reuzegom. In de video van 11 minuten noemde hij vier Reuzegommers met naam en toenaam. Hij toonde ook foto's en vertelde over hun jobs, om hen te "cancellen". De video werd in geen tijd honderdduizenden keren bekeken, maar na enkele uren werd de video verwijderd door YouTube "wegens schending van het beleid inzake intimiderende en kwetsende content".