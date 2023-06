Politie in Willebroek klist dief van whisky, sigaren en zonnebril van 800 euro

Dinsdagavond om 17 uur werd op de Koning Boudewijnlaan in Willebroek een geseind voertuig gespot via de ANPR-camera. De bestuurder, een 41-jarige Roemeen die gelinkt werd aan een reeks eerdere diefstallen, werd wat later op een kruispunt wat verderop tegenhouden. In de koffer lag meteen het bewijs voor zijn diefstallen. Zo werden luxeartikelen, zoals sterke drank, sigaren en parfum aangetroffen.