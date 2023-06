Klacht ingediend bij parket tegen Vooruit-voorzitter Conner Rousseau: advocaat spreekt over "zedenfeiten", "heksenjacht" volgens partij

Het is nu dus voor het eerst dat er een mogelijk slachtoffer zelf naar het gerecht stapt. Eerder waren er wel al twee meldingen over mogelijk ongepast gedrag gedaan, door derden. Bij het parket van West-Vlaanderen was er een melding binnengelopen van een journalist, over mogelijk ongepast gedrag van Rousseau ten aanzien van een jongeman van 17. Rousseau werd hierover ook ondervraagd. Eind mei werd het opsporingsonderzoek zonder gevolg geklasseerd, omdat er volgens het parket geen sprake was van strafbare feiten.

Het parket van Antwerpen ontving rond dezelfde tijd een brief, waarin een moeder haar bezorgdheid geuit had over hoe Rousseau zich gedragen had tegenover haar zoon. Het gaat hier om een opsporingsonderzoek, en er wordt eerst onderzocht of er sprake zou kunnen zijn van strafbare feiten.