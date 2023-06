Schartong is vis van het jaar 2023: "Ondergewaardeerde vissoort"

Chef Laurent Law van restaurant Amuzee in Zeebrugge is opgetogen met de keuze voor de schartong. "Veel mensen kennen alleen maar zeetong maar de schartong is voor mij even lekker. Trouwens de schartong is ook goedkoper. Het is ook een vissoort uit de Noordzee. We moeten minder bekende soorten die onze vissers vangen, promoten. Mensen moeten weten dat er meer is dan alleen maar tong, kabeljauw en tarbot."

De schartong is in de zomer- en herfstmaanden op zijn best. Dan wordt de vis best op de graat gebakken. In andere periodes van het jaar is het beter om de schartong gefileerd te bereiden. Recepten met andere platvissen zoals tong en pladijs zijn ook goed toepasbaar op schartong.