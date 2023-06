Schartong is vis van het jaar 2023: wat is het verschil met de tongschar, de schar en de tong?

Het belangrijkste verschil tussen de gekende Noordzeetong en schartong is het vel. Bij zeetong is het vel taaier en verwijder je het best als je de vis bakt. Bij schartong hoef je het vel niet te verwijderen. "Je kan hem best bakken op de velkant, zo blijft de vis nooit aan je pan kleven."

Bovendien is het vel van de zeetong bleker dan dat van de schartong. "De schartong lijkt wat op een zeetong, maar hij is iets langwerpiger." De schartong is doorgaans ook zeer schappelijk geprijsd en ook budgetvriendelijker dan de zeetong.