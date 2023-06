Schepen Isabelle Heyndrickx trekt de lijst voor CD&V in Gent bij verkiezingen

"We willen inzetten op de Gentenaar die zich een beetje vergeten voelt. Gent is een fantastische stad om in te wonen, maar we stellen wel vast dat er Gentenaars zijn voor wie het wat te snel gaat. Het gaat om de mensen in de deelgemeenten die niet altijd in hun eigenheid erkend worden." CD&V wil dat er meer aandacht is voor voetgangers. "Er is enorm geïnvesteerd in nieuwe en goede fietsinfrastructuur. Dat is heel belangrijk, maar op het vlak van de voetgangers is er nog werk aan de winkel." Heyndrickx benadrukt ook dat de partij werk wil maken van minder regeltjes. "Mensen die iets willen organiseren of die ondernemen botsen nu te vaak op een grote bureaucratie. Dat willen we ook aanpakken."