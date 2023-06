Sint-Pieters-Leeuw verhuist loketten tijdelijk naar oude bibliotheek

"We willen ons gemeentehuis aan de Pastorijstraat, dat gebouwd werd in 1974, moderniseren en duurzamer maken", vertelt schepen van Patrimonium An Speeckaert (N-VA). "Zo krijgen de loketten een nieuwe hedendaagse inrichting. Om dat allemaal mogelijk te maken, verhuizen de loketten tijdelijk naar de oude bibliotheek. Die ligt op een steenworp van het gemeentehuis, veel verder zullen de mensen dus niet moeten stappen. Bovendien kunnen ze de parking van het gemeentehuis blijven gebruiken", aldus de schepen.