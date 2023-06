Zwembad Pulderbos sluit definitief: "Klein drama voor scholen uit Zoersel en Zandhoven"

De sluiting is slecht nieuws voor scholen uit beide gemeenten. Zij maakten gebruik van het zwembad en moeten nu op zoek naar een oplossing. Mogelijk kunnen beide gemeenten vanaf de zomer van 2024 terecht in het nieuwe zwembad van de gemeente Lille. "Het is een klein drama. Voor volgend schooljaar zitten we met een probleem", zegt de burgemeester van Zandhoven Luc Van Hove (CD&V).

"Ik heb alle zwembaden in nabijgelegen gemeenten gebeld, maar zonder succes want blijkbaar zijn alle zwembaden voor volgend schooljaar al volgeboekt", legt Van Hove uit. Maar ik beloof dat we zullen blijven zoeken naar oplossingen."