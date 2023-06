Personeel sluizen Vlaamse Waterweg weer aan het werk: binnenscheepvaart vooral gehinderd in Limburg en Antwerpen

Voor van Lint betekent de staking een sterke financiële klap. "Onze planning loopt volledig in het honderd. Het bedrijf waar we moeten leveren, dreigt zonder materialen te vallen. We plannen onze reizen op voorhand in. Er valt er al zeker eentje weg. Dat is een hoop inkomsten die in rook opgaan. Zeker omdat er zoveel schepen liggen." Een gevoel dat Rogiers maar al te goed kent. "We moeten mensen aan het lijntje houden met weinig informatie. We kunnen niet zeggen waarom we te laat zijn en wanneer we er wel zullen zijn. Klanten tonen wel begrip, maar makkelijk werken is het niet."