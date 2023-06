Steenokkerzeel vraagt autobestuurders via grote spandoeken om trager te rijden

"We zien dat er in onze dorpskernen, en bij uitbreiding overal waar snelheidsbeperkingen gelden, nog te snel wordt gereden", zegt schepen van Mobiliteit Wim Mombaerts (Klaver - N-VA). We hebben gemerkt dat een vorige campagne met spandoeken, die over zichtbaarheid in het verkeer ging, een goeie respons kreeg. Daarom passen we nu dezelfde formule toe, maar dan met de oproep om je snelheid aan te passen. Want snelheid blijft één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen", argumenteert Mombaerts.