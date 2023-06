Vraatzuchtige Amerikaanse stierkikkers worden voedsel voor dieren in Pakawi Park Olmen

De Amerikaanse stierkikker wordt in de Kempen al enkele jaren bestreden. Het is een uitheemse soort die een bedreiging vormt voor inheemse dieren en planten, want de kikker is heel vraatzuchtig. "Tussen Lier en Balen hebben we een heel grote populatie zitten", zegt Sarah Descamps van LIFE-project 3n-Stierkikker. Dat project probeert er zoveel mogelijk te vangen met fuiken. "Het probleem was dat we die dieren moesten euthanaseren met chemische stoffen. Daarna moesten ze dan als chemisch afval verwerkt worden door Rendac."