Straatverlichting in Zoutleeuw en buurgemeenten blijft vannacht branden voor betere zichtbaarheid tijdens noodweer

De straatverlichting in Zoutleeuw en tien andere gemeenten in het Hageland blijft vannacht branden. Netwerkbeheerder Fluvius gaat daarmee in op een vraag van burgemeester Guy Dums (CD&V) van Zoutleeuw. Die had gevraagd om de lichten te laten branden voor een betere zichtbaarheid tijdens het verwachte noodweer.