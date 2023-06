Turnhout wil centrumstraten doen heropleven met grote posters en buurtcoaches

De Otterstraat en De Merodelei in Turnhout geven nu een wat verouderde indruk. Er is weinig sociaal contact, veel winkels staan leeg, en er wonen veel nieuwkomers. De stad gaat 5 miljoen euro investeren in de buurt. De straten zelf worden heraangelegd en op de etalages van de leegstaande winkels hangen grote posters.