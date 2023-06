Uitslaande brand in appartementsgebouw in Wilrijk

In Wilrijk heeft het vannacht gebrand op de bovenste verdieping van een appartementsgebouw in de Gebroeders de Wachterstraat. Er woedde een uitslaande brand op een van de dakterrassen op de achtste verdieping. Er waren heel veel vlammen en de brandweer kwam massaal ter plaatse.

"Het zag er spectaculair uit met veel vuur en rook. Bij een brand in een hoogbouw rukken we altijd uit met verschillende brandweerploegen", zegt Jasmien O van de Antwerpse brandweer. "We hadden het vuur was snel onder controle. Niemand raakte gewond en de andere bewoners van het gebouw konden terug naar hun flat." De oorzaak van de brand is nog niet gekend. Er is vooral schade aan het terras waar de brand uitbrak.