Uitslaande brand in drukke winkelstraat in Oostende

De brandweer kreeg donderdagavond rond 18u een melding van een brand in het centrum van Oostende. Het ging om een uitslaande brand in een hoekpand in de Kapellestraat en de Jozef II-straat, de drukste winkelstraten van Oostende. "Volgens de melding ging het om een brand op de eerste verdieping. Er was ook sprake van een wasmachine in werking, maar het pand is in principe niet bewoond", vertelt kapitein van de Oostendse brandweer Dries Van der Veken.

Even vreesde de brandweer dat er krakers in het pand zouden aanwezig zijn. Daarom kwam er ook een ambulance ter plaatse. "We deden een zoekactie in het pand, maar konden niemand aantreffen. De brand ontstond vermoedelijk accidenteel", zegt Van der Veken. Omdat het om een uitslaande brand ging in een pand waarvan de constructie vooral uit hout bestond, besliste de brandweer op te schalen. Ze kregen hulp van het brandweerkorps van Middelkerke.

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Er vielen geen gewonden. Er werd een tijdlang een perimeter ingesteld om de bezoekers van de winkelstraat op afstand te houden.