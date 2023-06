Vergunning voor bouw van nieuw MS Centrum en sloop Ursulinenklooster in Melsbroek nog maar eens vernietigd

De bouw van een nieuw MS Centrum in Melsbroek bij Steenokkerzeel en de sloop van het Ursulinenklooster die daarvoor nodig zou zijn, kunnen voorlopig nog steeds niet doorgaan. De omgevingsvergunning is opnieuw vernietigd. Dat gebeurde begin 2022 ook al eens. De kliniek paste daarna een aantal elementen in haar aanvraag aan en een paar maanden later leverde de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant een nieuwe vergunning af. Daarop stapten leden van het actiecomité "Red Melsbroek" opnieuw naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Zij vinden de plannen te "megalomaan" en de impact op de omgeving te groot. De Raad geeft hen vandaag opnieuw gelijk.