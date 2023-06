Nieuwe wandelroutes Munsterbos in Bilzen verbinden Nationaal Park Hoge Kempen met Haspengouw

Munsterbilzen is het tiende "wandeldorp" in Limburg. "Tijdens de coronapandemie hebben we geleerd dat we vanuit onze huiskamer de natuur willen instappen. Mensen wonen in dorpen, vlak bij de natuur, maar hebben dat vaak niet door. We willen mensen opnieuw in contact brengen met de natuur", gaat Van Den Bosch verder. "Ook voor lokale ondernemers is het goed dat bezoekers hun wandeling starten in een van die wandeldorpen." Naast Munsterbilzen zijn ook Opglabbeek, Opgrimbie, Opitter, Opoeteren, Neeroeteren, Tongerlo, Elen, Aldeneik en Kessenich aangeduid als wandeldorpen.