Hoe "wetenschappelijk bewezen" zijn producten met dat label? "Heel vaak gebruikt als reclameterm"

"Het probleem is dat de term 'wetenschappelijk bewezen' niet beschermd is", begint professor Filip Lardon van het kankeronderzoeksteam van de UAntwerpen. "Het is bijna een reclameterm geworden." Maar veel mensen beseffen dat gelukkig en nemen die bewering met een korrel zout.

Professor kindertandarts Luc Martens is gespecialiseerd in mondhygiëne. "Je kan niet stellen dat er aan de bewering wetenschappelijk getest op tandpasta's echt onderzoek is voorafgegaan. Ik zou het eerder een bevraging onder tandartsen durven te noemen. Zij krijgen een aantal stalen en op basis daarvan vullen ze een vragenlijst in. Je kan dat moeilijk wetenschappelijk onderzoek noemen."