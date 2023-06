Winkeltje waar succes voor Jules Destrooper startte in Lo staat te koop

In 1886 startte het allemaal voor Julius Renatus Maria Destrooper in zijn bakkerij in de Hogeburgstraat in Lo. Daar opende hij een kleine winkel met producten en specerijen uit Afrika en Azië. In zijn bakkerij maakte Julius flinterdun amandelbrood dat hij uitdeelde aan zijn klanten als relatiegeschenk. Al snel raakte het amandelbrood bekend over de hele streek en kwamen meer mensen naar de winkel voor het relatiegeschenk dan voor de Aziatische en Afrikaanse specerijen.

In 1890 besliste Destrooper over te schakelen naar de verkoop van koekjes in het winkeltje. Toen maakte hij voor het eerst de natuurboterwafels, ook wel bekend als lukken. Het winkeltje sloot al in 2020 en maakt deel uit van de luxewoning die nu te koop staat. Wie de eigenaar wordt van het huis zal dus ook eigenaar zijn van een stukje geschiedenis.