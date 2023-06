Woninginbraken en verkeersongevallen Pajottenland en Zennevallei dalen

Het aantal drugsfeiten stagneert dan weer. Toch kon de politie in vorig jaar 26 plantages opdoeken, dat is dan weer een stijging tegenover 2020 en 2021. Maar wat de korpschef het meest zorgen baart, is een stijging van geweld binnen het gezin. In 2022 telde de politie 290 feiten van Intrafamilaal geweld.