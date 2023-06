Eerste zomer met "recht op deconnectie": zo help je elkaar als collega’s om niet gestoord te worden op vakantie

Deconnectie verwaarlozen is vaak een gevolg van groepsdruk - of zelfs een bedrijfscultuur – die zichzelf in stand houdt. Het is niet omdat de ene collega het prima vindt om gestoord te worden tijdens verlof, dat de andere collega dat ook vindt, of moét vinden. Ga het gesprek aan, respecteer afspraken en vermijd gemengde en nefaste signalen richting collega’s. Een goed voorbeeld daarvan is je out-of-office: met een "bel of whatsapp als er iets is" klink je collegiaal, maar maak je van bereikbaarheid wel de norm.