Zware regenval wordt eerste echte test voor verbrede rivier Berwijn in Voeren

De Berwijn in Voeren is een kritiek punt voor wateroverlast. Zowel in 2018 als in de zomer van 2021 kon de rivier het overvloedige regenwater niet slikken. Daardoor kwamen delen van Voeren onder water te staan. Sindsdien is er gewerkt aan de bedding en heeft het water meer ruimte gekregen. Of dat voldoende zal zijn, moet nu blijken.