3M treft miljardenschikking voor PFAS-zaken in de Verenigde Staten

3M stelt dat PFAS veilig zijn en vervuiling met de stoffen geen grote risico's voor de volksgezondheid vormt. Toch stopt de Amerikaanse multinational vanaf 2025 met de productie van de stoffen. Het federale milieuagentschap van de VS brengt de groep chemicaliën in verband met groeiachterstanden bij kinderen en verhoogde risico's op kanker. 3M heeft meerdere fabrieken verspreid over de Verenigde Staten, onder meer in de staten New York, Minnesota en Alabama.