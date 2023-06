Kan OceanGate aansprakelijk gesteld worden voor de dood van de vijf Titan-passagiers?

"In België mag je een exoneratiebeding overeenkomen, maar er zijn grenzen. Zo mag je je bijvoorbeeld niet vrijpleiten voor inbreuken op de fysieke integriteit of het leven van een persoon", verduidelijkt Samoy. "Dus niet voor fysieke letsels, en al helemaal niet voor de dood."

Samoy en Borucki kennen het recht van de Bahamas niet, waar het bedrijf gevestigd is en welke expliciet in het contract vermeld staat. "Wel is in "de common law" (een rechtsstelsel waarbij beslissingen worden genomen op basis van eerdere vergelijkbare gevallen, nvdr), waarop het recht van de Bahamas gebaseerd is, een exoneratiebeding doorgaans ook toegelaten", zegt Samoy, "maar moet elke vorm van bevrijding wel expliciet vermeld worden."

"Dat kan verklaren waarom elk risico hier zo zwart-op-wit geschreven staat. Ook in de common law geldt een verbod op exoneratie voor fysieke letsels en overlijden, dus het contract van OceanGate zou dan in principe ongeldig en niet afdwingbaar zijn."