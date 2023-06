Regering-De Croo in diepe crisis: maakt minister Lahbib maandag een knieval?

Ergste crisis voor regering-De Croo

“Het gaat nu eigenlijk niet meer over die visa, maar over de vraag of zij bereid is een knieval te doen of niet. En daar zal heel veel van afhangen”, analyseert Wetstraatwatcher Ivan De Vadder.

Volgens De Vadder is de regering-De Croo door dit dossier in de ergste crisis verwikkeld geraakt in haar bestaan, omdat er nu echt wel een diepe breuk is ontstaan binnen de regering: “Tussen de liberale partijen -MR en Open VLD- aan de ene kant en aan de andere kant de linkse partijen: de groenen en de socialisten, maar ook CD&V.”

Die breuk wordt gevoed door wraakgevoelens uit het verleden: het ontslag van staatssecretaris van Pascal Smet (Vooruit) van vorige week is door de socialisten niet verteerd en het ontslag van staatssecrataris Sarah Schlitz is door de groenen niet verteerd.

Maar, zo merkt politicoloog Carl Devos (UGent) tot slot op: “Als Lahbib door het stof gaat en haar excuses aanbiedt, zal er sowieso grote schade zijn, want dan is er alweer een rekening geopend. De MR en Bouchez zullen maar wat kwaad zijn op de groenen en de socialisten omdat ze de MR-minister zo vernederd hebben. Dat kan dan later weer gevolgen hebben, maar op korte termijn biedt dat nog een uitweg”, besluit de professor.