Albert (85) uit Tielrode kweekt de beste kanaries ter wereld: "Ik heb er verkocht tot in Brazilië"

In Tielrode bij Temse woont de beste vogelkweker van ons land en bij uitbreiding van de wereld. Zijn naam: Albert De Smet. Hij is het meest bedreven in kanarievogels kweken. Daarmee werd hij al dertien keer wereldkampioen. "De kanarie is de mooiste vogelsoort", vertelt hij in "Goeiemorgen Morgen!" op Radio2. "Er bestaan zoveel verschillende soorten kanaries. Mijn specialiteit is de Lancashire. Het is één van de oudste rassen die er bestaan. De bijnaam van de vogel is The Gentleman."

Albert is intussen 85 jaar en hij heeft nog een honderdtal vogels thuis. "Ik ben er elke dag mee bezig. Het begint meer als een verplichting te voelen dan als een plezier. Eind dit jaar stop ik met mijn passie en dat doet pijn."