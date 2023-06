Ans Persoons legt de eed af als nieuwe staatssecretaris in Brussel

In een interview met BRUZZ vertelt Persoons dat het voor haar en Pascal Smet een bewogen week is geweest. "Ik ben blij dat deze eedaflegging nu achter de rug is, ik voel dat Pascal Smet mij dit gunt. Ik ben trots op mezelf."

Ondanks dat Persoons zich nog niet heeft kunnen inlezen in de materie van haar nieuwe bevoegdheden, is ze er zeker van dat het goed komt. "Ik ben al vrij goed bekend met Stedenbouw en als schepen voor de Stad Brussel heb ik ook al ervaring opgedaan op vlak van Jeugd en Cultuur, alleen is de perimeter nu dus een stuk groter. Ik heb er alle vertrouwen in," aldus Persoons.

Ze voelt zich nu al thuis in het parlement. "Het is dezelfde politieke meerderheid als in Stad Brussel, de meeste collega's kende ik ook al op voorhand. Het voelt als een warm onthaal."

Smet keert terug naar zijn zitje in de One.Brussels-Vooruit-fractie van het Brusselse parlement. Daardoor wordt Hilde Sabbe opnieuw de eerste opvolgster en verlaat zij het parlement.