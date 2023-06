Experten trekken aan de alarmbel: "Dringend gecoördineerde en centrale aanpak nodig om Aziatische hoornaars terug te dringen"

Verdelgers, imkers, brandweerlui en lokale besturen: allemaal zijn ze het erover eens dat er dringend nood is aan een gecoördineerde en centrale aanpak om de populatie Aziatische hoornaars terug te dringen in Vlaanderen. De exoot is al enkele jaren aan een forse opmars bezig en is wellicht niet meer volledig weg te krijgen. De Vlaamse regering heeft zo’n 750.000 euro extra geld vrijgemaakt voor de bestrijding, maar is dat voldoende als de aanpak versnipperd blijft?