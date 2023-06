Afvalverwerkingsbedrijf in Veltem-Beisem ontruimd na brand, geen gewonden

Vanmorgen rond vijf uur is brand uitgebroken bij het afvalverwerkingsbedrijf De Coninck in de Kroonstraat in Veltem-Beisem. Er is enorm veel rookontwikkeling, maar volgens de politie is er geen onmiddellijk gevaar. Er wordt wel gevraagd aan omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. Het bedrijf is ontruimd.

"Gelukkig zijn er geen gewonden, niemand is gekwetst", zegt burgemeester van Herent Astrid Pollers (N-VA). "De brandweer was snel ter plaatse en ook massaal aanwezig. De brand is intussen onder controle. Er hing veel rook, maar door de wind is die al wat verspreid. Maar de geur is wel kilometers tot in de omtrek waar te nemen." Hoe de brand ontstaan is, is voorlopig niet duidelijk.

De gemeente probeerde zo snel mogelijk een BE-alert uit te sturen naar de inwoners, maar door een technisch probleem bij de centrale lukte dat niet. "Gelukkig hebben we de sociale media, zoals Facebook, en hebben we de inwoners relatief snel op de hoogte kunnen brengen", zegt Astrid Pollers.