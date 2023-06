Chaos in en rond Wilrijk door grote stroompanne: meer dan 10.000 gezinnen getroffen, verkeerslichten werken niet

In Wilrijk en Antwerpen-Zuid zitten 10.000 gezinnen zonder stroom door een brand in een hoogspanningscabine. Dat meldt netbeheerder Fluvius. Hoe de brand kon ontstaan, is niet duidelijk. De politie vraagt om geen onnodige verplaatsingen te doen, want alle verkeerslichten zijn uitgevallen. En om te vermijden dat het noodnummer 112 overbelast, wordt ook gevraagd om enkel te bellen in noodgevallen.