Brandoefening op basisschool in Kaprijke bezorgt kinderen spannende namiddag: "Er waren zes vermiste kinderen en een rookmachine"

Adeline vertelt dat de brandoefening aangekondigd was. Ze wist dat er 6 kinderen zogezegd zouden vermist zijn. "Er was een rookmachine, iedereen moest naar buiten gaan en de brandweer moest de vermiste kinderen komen zoeken." Voor de brandweer was het een oefening voor het 'search and rescue team'. "Het was de bedoeling dat onze manschappen de kinderen snel konden lokaliseren en dat is ook gebeurd."

Lucas en Stacey speelden 'vermist kind'. Daar was geduld voor nodig. "We zaten samen in mijn klas, het zesde leerjaar. We moesten daar superlang wachten tot de brandweer kwam. Die deed dan de deur open. We moesten ons bukken en zo naar buiten gaan."