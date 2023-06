Bier proeven kan binnenkort in de Gildezaal en kosterswoning in Zemst

"De Gildezaal en de kosterswoning in de Victor Servranckxstraat in Elewijt stonden al een tijdje leeg", zegt Greta Lauwers, schepen van Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw. "Daarom zochten we er een zinvolle invulling voor. In juni vorig jaar keurde de gemeenteraad een erfpachtoproep goed en konden we concreet op zoek naar die invulling. En die is nu gevonden bij Brouwerij Sweynbeer."