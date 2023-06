Buschauffeur Jilke kreeg klappen van een reiziger: "Net in Heist-op-den-Berg gaan rijden, om uit Antwerpen weg te zijn"

In Herentals is vanmorgen een buschauffeur van De Lijn aangevallen door een reiziger. Er was een discussie ontstaan over een vertraging en daarop heeft de reiziger de chauffeur, Jilke, aangevallen en geslagen. "In Aarschot ben ik met een klein beetje vertraging vertrokken. Daardoor kwam ik 4 minuten te laat aan bij meneer zijn halte", vertelt ze vanuit het ziekenhuis. "Er was dus al een discussie van in het begin. Hij had dan ook geen geldig vervoersbewijs. Nadat hij dat had gekocht, is hij gaan zitten en was er geen probleem meer tijdens de rit."